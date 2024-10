«Joker: Folie à Deux»: Lady Gaga kam als Harley Quinn zur Premiere

Ähnliche Silhouette bei der London–Premiere

Wie das «People»–Magazin zudem zeigt, erinnerte Lady Gagas Stil bei der Premiere in L.A. an ihren Look bei der Premiere in London am 25. September, wo sie ebenfalls ein dramatisches Kleid von Celine by Hedi Slimane trug, das eine ähnliche Silhouette hatte. Nur die Farben waren vertauscht: Das rote Kleid zeichnete sich durch dramatische Schultern und einen plissierten, bodenlangen Rock aus. Ihre Frisur, ein dunkler Bob mit roten Strähnchen, passte zu dem leuchtenden Kleid. Dazu kombinierte sie Schmuck von Tiffany & Co. sowie türkisfarbenen Lidschatten und funkelnde Steinchen, die wie eine Träne aussahen.