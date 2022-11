Joko & Klaas bekommen es mit 100 ProSieben-Mitarbeitern zu tun

Ausserdem werden «The Voice of Germany»-Moderatorin Melissa Khalaj (33), «Lucky Stars»-Showmaster Christian Düren (32), die NFL-Experten Christoph «Icke» Dommisch (35) und Patrick «Coach» Esume (48) sowie die Zwillinge Dennis und Benni Wolter (32) von «World Wide Wohnzimmer» gegen Joko und Klaas antreten. Gespielt werden sechs von ProSieben ausgewählte Spielrunden, in denen sich das Moderatoren-Duo Vorteile für das Finalspiel erkämpfen kann. Gewinnt ProSieben, müssen sich die beiden in die Dienste des Senders stellen. Gewinnen die Entertainer, dürfen sie am darauffolgenden Tag 15 Minuten lang die Prime Time auf ProSieben frei nutzen.