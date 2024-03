«Joko & Klaas gegen ProSieben»: 7. Staffel startet im April

Die Ausstrahlung der neuen Folgen startet am 9. April 2024 zur gewohnten Sendezeit, heisst es weiter. Immer dienstags um 20:15 Uhr und im Livestream auf Joyn wird «Joko & Klaas gegen ProSieben» zu sehen sein. Angekündigt sind sechs neue Folgen – und ein Jubiläum: Unter den Folgen befindet sich nämlich auch die 50. Ausgabe der Show. Was darin passieren wird ist noch nicht bekannt, ProSieben kündigte lediglich an: «Alles ist möglich!»