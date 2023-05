«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Die Moderatoren verlieren

In Spiel eins erspielte sich das Duo keinen Vorteil für das Finale. In Spiel zwei stand Herbert Grönemeyer (67) den beiden gegenüber. Die drei mussten Grönemeyer-Hits, vorgetragen in neuem Gewand, erkennen, was der Musiker bravourös meisterte. In Spiel drei konnten die Moderatoren in einer Wohnung verschiedene Challenges mit Besuchern meistern und dabei, überwiegend, unerkannt bleiben.