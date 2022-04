«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Diesmal gibt es keine 15 Minuten

Nur zwei Spiele gehen an Joko und Klaas

Vor dem grossen Finale musste sich das dynamische Duo wie gewohnt mehreren Aufgaben stellen, um sich Vorteile für das letzte Spiel zu erkämpfen. Schon in der ersten Runde wurde es spannend. Winterscheidt und Heufer-Umlauf konnten in «Tempus Fugit» in letzter Sekunde unterschiedliche Herausforderungen meistern und sich so einen ersten Vorteil erspielen.