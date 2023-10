«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Duo schnappt sich 15 Sendeminuten

Bei den Strafen mussten sie in aller Regel unliebsame Aufgaben für ihren Heimatsender erledigen: In Staffel fünf und sechs begrüssten und verabschiedeten sie in jeder Werbung das TV–Publikum, vertonten die Soundeffekte der nächsten Sendung, übernahmen den Instagram–Account von ProSieben, moderierten drei «Galileo»–Ausgaben, liessen sich für eine Werbeaktion an eine Plakatwand kleben, guckten sich ihre Niederlage–Ausgabe an und kommentierten diese. Sie kommentierten zudem die Krönung von König Charles III. (74), lasen im TV Muttertagsgrüsse der Zuschauer vor, präsentierten das Wetter der «ProSieben Newstime» und übernahmen den Küchendienst in der ProSieben–Kantine.