«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Duo sichert sich 15 Minuten Sendezeit

Erfolg nach knappen Prüfungen

In der zweiten Folge des Herbst–Teils der achten Staffel von «Joko & Klaas gegen ProSieben» traten Joko und Klaas in insgesamt sechs Runden an und konnten Vorteile in vier Spielen gewinnen. Im Spiel «Ich brauch' weniger Buchstaben als wie du» mussten sich die Entertainer gegen die Moderatorinnen Viviane Geppert (34) und Janin Ullmann (44) geschlagen geben. Dafür konnten sie sich beim Spiel «Liebling, ich habe die Abstellfläche geschrumpft» gegen Annemarie (48) und Wayne Carpendale (48) durchsetzen.