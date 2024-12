«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Duo verliert auf die letzten Meter

In der vergangenen Woche hatten Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer–Umlauf (41) kein Glück gegen ihren Arbeitgeber ProSieben. In der neuen Folge am Dienstagabend (3. Dezember) sah es diesmal zunächst ganz anders aus. Mit vier Vorteilen gingen die Entertainer ins Finale – nach äusserst spannenden Minuten verloren sie dann aber doch noch. Als Strafe müssen sich die beiden in Adventssänger verwandeln.