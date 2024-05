«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Eilt das Duo erneut zum Sieg?

Als Strafe müssen die beiden Folge fünf von «Joko & Klaas gegen ProSieben» in einem rheinischen und einem norddeutschen Dialekt nachvertonen. Das Ergebnis können sich Fans des Duos auf Joyn und am Sonntag (12. Mai) auf ProSieben anschauen, wie der Privatsender auf X (vormals Twitter) bekannt gab. In der kommenden Woche steht dann das grosse Finale der aktuellen «Joko & Klaas gegen ProSieben»–Staffel an.