«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Hat das Duo 15 Minuten erspielt?

Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer–Umlauf (40) sind am Dienstagabend (30. April) erneut gegen ihren Arbeitgeber angetreten. Konnten sie dieses Mal in «Joko & Klaas gegen ProSieben» 15 Minuten Sendezeit, einzulösen am kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr bei ProSieben, erspielen?