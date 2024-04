«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Horrorstart und Happy End zum Jubiläum

In der Auftaktfolge hatten sie das Finale noch gänzlich verpasst, umso eifriger waren sie nun. Im Endspiel «Das Gegenteil von...» mussten sie nur eine einzige gemeinsame Assoziation zu einem genannten Begriff finden. Und in der Tat war es um kurz nach 23 Uhr so weit: Beim Begriff «Spielen» hatten die beiden mit noch acht übrigen Versuchen denselben Riecher, was für sie das exakte Gegenteil dazu darstellt: «Arbeiten». Wie Klaas kurz zuvor noch gescherzt hatte! Damit ist auch klar: Am kompletten kommenden Sonntag (21. April) dürfen sie bei ProSieben nun tun und lassen, was sie wollen. Eine alte «taff»–Folge von Moderator Steven Gätjen (51) könnte es dann unter anderem ins Programm schaffen.