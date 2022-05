«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Keine 15 Minuten zum Staffelfinale

Dann sollten sie zehn Gegenstände auf vorgesehenen Flächen auf dem LED-Fussboden des Studios platzieren, die allerdings verschwanden. Nach einem Sieg in diesem Spiel folgte schliesslich noch einmal ein Dämpfer für das Duo. Zuschauer Florian trat in einem ungewöhnlichen Quiz gegen die beiden an. Sie mussten fünf Fragen möglichst unkenntlich machen, damit er nicht die jeweilige Antwort geben konnte. Da er zwei Fragen aber trotzdem entziffern und richtig beantworten konnte, wurde auch diese Aufgabe nicht erfolgreich von Winterscheidt und Heufer-Umlauf gelöst.