«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Mit «Fluch» und Finte zum Fehlschlag

An Halloween hatten sich Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer–Umlauf (40) sicherlich Süsses erhofft, doch schlussendlich gab es in der neuesten Ausgabe von «Joko & Klaas gegen ProSieben» für die Moderatoren nur Saures. Das Duo konnte sich am 31. Oktober in der dritten Folge der aktuellen Staffel keine 15 Minuten Sendezeit erspielen.