«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Moderatoren-Duo siegt zum Auftakt

Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) traten am Dienstagabend wieder gegen ihren Heimatsender an, um 15 Minuten Sendezeit zur Primetime zu gewinnen. Von 28 Ausgaben «Joko & Klaas gegen ProSieben» haben die Moderatoren 15 verloren, wie ProSieben vor dem ersten Duell vorrechnete. Doch wie sieht es nach dem Staffelauftakt aus? Moderator Steven Gätjen (49) konnte am Ende seinen Kollegen gratulieren.