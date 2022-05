«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Moderatoren fahren Niederlage ein

Doch das Finalspiel sollte ihnen nicht gelingen, die Moderatoren müssen eine Niederlage gegen ProSieben einstecken. Statt 15 Minuten Sendezeit am Mittwoch gibt es für die beiden daher eine Bestrafung. Der Sender freut sich in einem Tweet über den «exklusiven Sound» des Duos am kommenden Dienstag. «Musik, Jingles, Soundeffekte. Alles von euch nachvertont mit euren wundervollen Stimmen, bitte. Danke.» Die Moderatoren müssen folglich alle Sounds der Sendung, wie der Countdown oder die Buzzer-Töne, aufnehmen. Am 17. Mai geht es mit der nächsten Folge weiter.