«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Niederlage zum Staffel-Auftakt

Am Ende gingen Joko und Klaas mit zwei Vorteilen ins Finalspiel «Aufstellen». Wie der Name schon sagt, mussten hier Gegenstände aufgestellt werden – mit den Füssen im Stehen, insgesamt 33, in sechs Minuten. Während Klaas bei seinen 16 Gegenständen wenig Probleme mit der Feinmotorik seiner Füsse hatte, tat sein Kollege sich ausgesprochen schwer. Am Ende reichte die Zeit für Joko nicht, sodass die 15 Minuten Sendezeit diesmal ausbleiben.