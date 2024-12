«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Sieg im zweiten Anlauf

Am Dienstagabend (10. Dezember) traten Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer–Umlauf (41) nach zuvor zwei Niederlagen einmal mehr gegen ihren Arbeitgeber an. Und es wurde ein unterm Strich erfolgreicher Abend bei «Joko & Klaas gegen ProSieben». In der Show «Teil 2: Die Rückkehr» ging es darum, Spiele, die das Duo zuvor verloren hatte, nochmals zu bestreiten – und selbstverständlich nach Möglichkeit zu gewinnen.