«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Sieg trotz Bier und Pillen

Deutlich besser als beim letzten Mal

In der zweiten Show konnten die beiden sich nur zwei Vorteile für das Finale erkämpfen. In der dritten Ausgabe waren es am Dienstagabend gleich doppelt so viele. Auf einer kleinen Kirmes im Studio sollten sie sich zunächst in unterschiedlichen, typischen Spielen beweisen - was Winterscheidt und Heufer-Umlauf auch gelang. Ein Drei-Gänge-Menü, das sie im Dunkeln kochen sollten, ging dafür im Anschluss kräftig in die Hose.