«Joko & Klaas gegen ProSieben»: So nutzten sie bislang ihre 15 Minuten

«Joko & Klaas gegen ProSieben» geht in eine neue Runde: Ab dem 17. Oktober zeigt der Sender fünf neue Folgen der erfolgreichen Show, bei der Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer–Umlauf (40) zum Duell gegen ihren Arbeitgeber antreten. Gehen die beiden in den Duellen als Sieger hervor, gehören ihnen 15 Minuten Sendezeit am darauffolgenden Abend in der ProSieben–Primetime. Diese Sendezeit haben sie in der Vergangenheit auf unterschiedlichste Art genutzt.