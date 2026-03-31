«Joko & Klaas gegen ProSieben» startet wieder im April

Diese Stars treten gegen Joko und Klaas an

Die prominenten Gegnerinnen und Gegner der beiden Moderatoren stehen bereits fest. Für ProSieben gehen unter anderem Sängerin Nina Chuba, Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski und Schauspieler Edin Hasanović ins Rennen. Auch Moderatorin Katrin Bauerfeind, die No–Angels–Sängerinnen Sandy Mölling und Jessica Wahls, die Musiker Johannes Strate, Johannes Oerding, Tim Bendzko und Wincent Weiss kämpfen für den Sender. Die Handball–Nationalspieler David Späth und Miro Schluroff, das Moderations–Duo Dennis und Benni Wolter, Mentalist Timon Krause, Schauspielerin Taneshia Abt, Moderatorin Hadnet Tesfai, die Podcasterinnen Linn Schütze und Leonie Bartsch sowie Twitch–Streamer Zarbex sind ebenfalls mit von der Partie.