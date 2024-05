«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Triumph zum Staffelfinale?

Wann geht es mit «Joko & Klaas gegen ProSieben» weiter?

Die jeweiligen Staffeln von «Joko & Klaas gegen ProSieben» wurden zuletzt stets in zwei Etappen aufgeteilt. Im vergangenen Jahr etwa strahlte der Sender die erste Hälfte der sechsten Staffel von Ende April bis Ende Mai aus. Der zweite Schwung erschien 2023 ab Mitte Oktober und lief bis Mitte November – grob in diesem Bereich dürfte es also auch in diesem Jahr weitergehen.