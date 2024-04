Joko & Klaas: Schatzsuche bringt ihnen Auszeichnung ein

Die Verleihung des Ring of Courage findet am 4. Mai im Rahmen der YES!CON in Berlin statt. Es handelt sich dabei um die grösste Krebs–Convention in Deutschland. «Euer kontinuierliches, intelligentes, empathisches und grossherziges Engagement für essenzielle Gesundheitsthemen und das zentrale Solidaritätsprinzip sind von unschätzbarem Wert für alle Krebs–Betroffenen», sagte yeswecan!cer–Gründer Jörg A. Hoppe.