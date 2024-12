Joko & Klaas schenken Kanzlerkandidaten Sendezeit

Plädoyers für Vertrauen und Kompromissbereitschaft

In besonnener und friedfertiger Tonlage sprachen sich die drei Politiker in ihren fünfminütigen Wortbeiträgen jeweils dafür aus, im anstehenden Bundestagswahlkampf so fair und konstruktiv miteinander umzugehen, wie dies einer lebendigen Demokratie angemessen sei. Zudem warben sie für gegenseitiges Vertrauen und Kompromissbereitschaft in ihrer politischen Arbeit.