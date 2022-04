«Joko & Klaas» zeigen bewegendes Live-Konzert aus ukrainischem Bunker

Ernste Töne zur Kriegssituation in der Ukraine statt eine Woche Werbewichtel spielen: Zum Staffelauftakt von «Joko & Klaas gegen ProSieben» am Dienstagabend konnten Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) einmal mehr 15 Minuten Sendezeit für sich gewinnen, auf die ProSieben keinerlei Einfluss hat. Die nutzte das Moderatorenduo am Mittwochabend (auf ProSieben und Joyn), um der Band Selo i Ludy eine Plattform zu geben, die in einem ukrainischen Bunker derzeit ums Überleben kämpft.