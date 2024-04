Joko und Klaas: Ihr ProSieben-Programm auf Pizza-Zettel verraten

Sie liefern heiss und fettig: Erst am Dienstag haben sie in der 50. Ausgabe von «Joko & Klaas gegen ProSieben» die Herrschaft über einen ganzen Sendetag gewonnen. Nun verrät ein reichlich bekritzelter Pizza–Bestellzettel, was Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer–Umlauf (40) als Programm–Direktoren am Sonntag, 21. April, ab 0:00 Uhr mit den ProSieben–Zuschauerinnen und –Zuschauern vorhaben.