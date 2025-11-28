Joko und Klaas im «Duell um die Welt»: So wird die letzte Staffel

Eine lange Reise neigt sich dem Ende zu: Am Sonntag startet die finale Staffel von «Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas» bei ProSieben. Drei letzte Folgen gibt es jeweils sonntags ab 20:15 Uhr im TV und parallel auf Joyn zu sehen. Dann steht der Weltmeister fest. Derzeit herrscht noch Gleichstand: Das Team von Joko Winterscheidt (46) und das von Klaas Heufer–Umlauf (42) konnten jeweils 17 Folgen für sich entscheiden. Nun geht das Duell in die letzte Runde.