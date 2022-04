Joko und Klaas: Niederlage gegen ProSieben sorgt für Quotensieg

Show verloren, Quotenrennen gewonnen: Mit «Joko & Klaas gegen ProSieben» holten Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) am Dienstagabend in der Primetime einen Marktanteil von 15,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das teilte der Sender via Twitter mit.