Joko und Klaas: Scheitern sie am Dreamteam Anke und Bastian?

Starke Konkurrenz im Kampf um Sende–Freiminuten

In «Joko & Klaas gegen ProSieben» treffen die Gastgeber seit 2019 in lustigen und herausfordernden Spielrunden immer wieder auf starke Konkurrenz. So will ihnen ihr Haus– und Hofsender ProSieben auch dieses Mal den Weg zu 15 Sende–Freiminuten möglichst schwer machen. Neben Engelke und Pastewka treffen sie in der Anfang November beginnenden neuen Show–Staffel auch auf Axel Stein (42), Ur–Bachelor Paul Janke (43), Schauspieler Dimitrij Schaad (39), Sängerin und Schauspielerin Alli Neumann (29), Comedian Simon Gosejohann (48), Twitch–Streamer Papaplatte (27), Micky Beisenherz (47), Quiz–Expertin Marie–Louise Finck (35), Linda Zervakis (49), die Schauspieler Florian David Fitz (49) und Maximilian Mundt (28), Edin Hasanovic (32), Nilam Farooq (35), Entertainer Riccardo Simonetti (31), Journalistin Eva Schulz (34), Janin Ullmann (42), Vanessa Mai (32), Yvonne Catterfeld (44) und die beiden Buddies Max Giesinger (35) und Michael Schulte (34). Im Fall eines Sieges von Joko und Klaas ist ihr Format «Joko & Klaas LIVE» immer mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn zu sehen.