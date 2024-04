Joko und Klaas übernehmen ProSieben: So verlief der Auftakt

Die TV–Entertainer Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer–Umlauf (40) regieren am 21. April für 24 Stunden über das Programm von ProSieben – nach ihrem Sieg in der 50. Folge von «Joko und Klaas gegen ProSieben». Um Mitternacht übernahm das bekannte TV–Duo das Programm. Zum Start gab es ein Feuerwerk in einem Innenraum, da den beiden kurzfristig keine Genehmigung für ein nächtliches Feuerwerk in Berlin erteilt worden war.