Joko Winterscheidt erobert «Wer stiehlt mir die Show?» zurück

Roter Teppich, runde Tische, elegante Kleidung: Schauspielerin Heike Makatsch (53) fuhr für ihre Ausgabe von «Wer stiehlt mir die Show», die am 13. April auf ProSieben ausgestrahlt wurde, gross auf. Nachdem Rea Garvey (51) zuvor das Studio in einen Irish Pub verwandelt hatte, setzte die ehemalige VIVA–Moderatorin auf den glamourösen Rahmen einer Preisverleihung. «Der goldene Makatsch» hiess der Award, den sie an ihre Mitstreiter in verschiedenen Kategorien verlieh – unter anderem in Gedenken an die Intelligenz. Komiker Teddy Teclebrhan (41) nahm die eher unrühmliche «Idiot des Jahres»–Auszeichnung mit nach Hause.