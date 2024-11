Joko Winterscheidt spricht offen über seine Erfahrung mit Therapie

Joko Winterscheidt musste den Tod seiner Mutter verarbeiten

Grosses Thema für Winterscheidt ist auch der frühe Krebstod seiner Mutter, die starb, als er sechs Jahre alt war. «Weil ich so jung war, war mir gar nicht klar, was ich verloren habe. Für mich galt immer der Satz: ‹Ich kenne es ja nicht anders, deswegen ist das okay für mich.›», so Winterscheidt. «Ich glaube aber, da habe ich mich sehr lange selber belogen. Das war einfach die Scheu vor der Auseinandersetzung, dass das passiert ist.»