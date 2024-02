Joko Winterscheidt verteidigt «Wer stiehlt mir die Show?»

Als Erstes schied in der Folge am Sonntagabend Wildcard–Kandidatin Freya aus, danach musste sich Meyer–Landrut verabschieden. Riesige Freude herrschte hingegen bei einem Zuschauer im Studio: Er gewann ein Auto. In der letzten Gewinnstufe vor dem Finale trat dann Sarah Connor gegen Klaas Heufer–Umlauf im beliebten Teleprompter–Lückentext–Spiel an. Im «Der Exorzist»–Filmset ergatterten zwar beide die gleiche Punktzahl, da Klaas jedoch zuvor schon in Führung lag, konnte er ins Finale einziehen. Dort hatte er dann aber das Nachsehen gegen Joko, der nun auch die zweite Folge von «Wer stiehlt mir die Show?» moderiert.