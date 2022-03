Jon Bon Jovi: Der skandalfreie Rockstar wird 60 Jahre alt

Lebt Jon Bon Jovi auf grossem Fuss?

Starallüren sind Jon Bon Jovi fremd. Mit seiner Familie lebt er zurückgezogen. Wenn er nicht gerade auf der Bühne steht, scheut er das Rampenlicht. Auch sonst gibt er sich bescheiden: In den vergangenen Jahren gab es immer häufiger Nachrichten, dass er Häuser oder Wohnungen verkauft habe, etwa sein riesiges Haus in New Jersey. Den Grund dafür erklärte er im Interview mit «klatsch-tratsch.de»: «Wir haben uns in den letzten Jahren kontinuierlich verkleinert. Ich lebe schon einige Jahre nicht mehr in New Jersey. Ich bin einfach viel zu selten dort - vielleicht gerade mal sieben Tage im Jahr.»