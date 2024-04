Jon Bon Jovi feierte Party mit Michael Jacksons Schimpansen Bubbles

Die Band habe den «King of Pop» damals während eines Aufenthalts in der japanischen Hauptstadt Tokio kennengelernt, so Frontmann Bon Jovi. Er und Bandkollege Richie Sambora (64) seien in Jacksons Unterkunft eingeladen worden. «Jeder wollte Michael Jackson treffen. Richie und ich hatten die Gelegenheit, hoch in sein Zimmer zu gehen, und wir gingen in sein Hotelzimmer – das komplett mit Spiegeln ausgestattet war, damit er tanzen konnte – und sie haben tatsächlich eine Wand zwischen den Räumen entfernt», erinnert sich der 62–Jährige im Gespräch mit Gastgeber Jimmy Kimmel (56).