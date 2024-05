Jon Bon Jovi schwärmt von Hochzeit seines Sohnes Jake

Im April 2023 gab Brown mit einem romantischen Instagram–Post ihre Verlobung bekannt. «Ich habe dich drei Sommer lang geliebt, jetzt, mein Schatz, will ich sie alle», schrieb der Star aus Filmen wie «Godzilla vs. Kong» oder «Enola Holmes» damals in dem sozialen Netzwerk. Im Mai letzten Jahres hatte Jon Bon Jovi in einem Radiointerview über seine jetzt Schwiegertochter erklärt: «Millie ist wundervoll. Ihre gesamte Familie ist toll. Jake ist sehr, sehr glücklich.»