Jon Bon Jovi strahlt mit seiner Band bei Doku-Premiere in London

Neues Album angekündigt

Die US–amerikanische Rockband Bon Jovi wurde 1983 gegründet. Besonders in den 80er und 90er Jahren hatten Bon Jovi mit Songs wie «Livin‹ On a Prayer», «Bed of Roses» oder «It›s My Life» grosse internationale Erfolge gefeiert. Für Juni dieses Jahres wurde ein neues Album mit dem Titel «Bon Jovi: Forever» angekündigt.