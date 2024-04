Jon Bon Jovi tritt vielleicht nie wieder auf

Jon Bon Jovi möchte nicht «der fette Elvis sein»

«Ich will niemals der fette Elvis sein», spielt der Musiker auf das Ende der Karriere des «King of Rock ‹n› Roll» an. «Es ist ein grosser Unterschied, ob man in einem Studio ist oder auf Tournee geht», erläutert der 62–Jährige. «Ich möchte zweieinhalb Stunden pro Abend auftreten, vier Nächte in der Woche – und ich weiss, wie gut ich sein kann.» Aber er sei mittlerweile auch älter und 60 fühle sich anders an als 50. Jon Bon Jovi sorge sich, womöglich zu vergessen, wie man singe: «Ich wäre am Boden zerstört, wenn ich nicht mehr live singen könnte, aber ... das ist die Situation, in der ich mich befinde.»