Jon Cryer schliesst «Two And A Half Men»-Reboot mit Charlie Sheen aus

Chuck Lorre und Charlie Sheen hatten sich zuletzt wieder angenähert und Lorre holte den Schauspieler sogar in die HBO–Max–Comedyserie «How to Be a Bookie». «Chuck reichte mir die Hand und sagte: 'Hey, es ist an der Zeit, das Kriegsbeil zu begraben», erzählte Sheen in einem Interview mit dem «People»–Magazin. «Es ist an der Zeit, dass wir uns umarmen und uns an die tollen Sachen erinnern, die wir zusammen gemacht haben.'»