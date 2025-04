Jon Cryer wird 60: Vom Showkiller zum Serien-Superstar

Erstes Karriere–Highlight mit «Pretty in Pink»

Bereits Cryers Einstieg in das Filmgeschäft Mitte der 1980er erwies sich als wilde Achterbahnfahrt, die zunächst sehr erfolgversprechend begann. Sein Kino–Debüt absolvierte er 1984 mit einer Hauptrolle an der Seite von Demi Moore (62) in der Komödie «Eine starke Nummer», zwei Jahre später avancierte er als Teddy Boy «Duckie» Dale in der dramatischen Teenie–Komödie «Pretty in Pink» zu einem der ikonischsten Filmgesichter dieser knallbunten und unbeschwerten Ära.



An diese frühen Karriere–Highlights sollte Jon Cryer jedoch für sehr viele Jahre nicht mehr wirklich anknüpfen können. Weitere Teenager–Komödien wie «Morgan räumt auf» (1987) oder «Dudes – Halt mich fest, die Wüste bebt!» (1987) erwiesen sich als grandiose Flops, selbst die ergatterte Nebenrolle in «Superman IV – Die Welt am Abgrund» (1987) an der Seite des damaligen Hollywood–Superstars Christopher Reeve (1952–2004) brachte dem Nachwuchstalent nicht den erhofften grossen Durchbruch. Bis heute gilt das Werk als schlechtester Superman–Film aller Zeiten.



Die einzige Ausnahme in dieser trostlosen Reihe stellte Cryers Mitwirken in der Slapstick–Komödie «Hot Shots – Die Mutter aller Filme» (1991) als Lt. Jim «Fischauge» Pfaffenbach dar. Die absurde Persiflage auf heroische Kriegsfilme wie «Top Gun», in der er auch erstmals mit Charlie Sheen (59) vor der Kamera stand, wurde zumindest kommerziell zu einem grossen Erfolg.