Jonah Hill deutet zweites Kind und Hochzeit an

«Ich sagte zu meiner Frau...»

Hill schrieb, führte Regie und spielte die Hauptrolle in seinem neuen Film «Outcome», der am 10. April auf Apple TV+ Premiere feiert. Und es war eben dieser Film, der ihn aus dem Familienalltag herausriss. Im Interview schilderte er, wie er seiner Frau gegenüber die Anspannung vor Scorseses erstem Urteil zum Film formuliert hatte: «Ich sagte zu meiner Frau: ‹Er sieht es am Wochenende – was, wenn er es hasst, aber schon zugesagt hat?›»