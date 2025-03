Jonas Brothers kündigen «Jonas20: Living The Dream»-Tour an

Wie ausserdem aus dem Post hervorgeht, umfasst die Setliste Songs aus allen musikalischen Epochen der Jonas Brothers, darunter auch Werke aus Nick Jonas‹ Band–Projekt Nick Jonas & The Administration, seiner Solokarriere, sowie Songs von Joe Jonas› Solowerken und der Musikgruppe DNCE, in der er einst sang. Doch damit nicht genug an musikalischer Unterstützung: «Wir feiern 20 Jahre und starten in die nächsten 20 Jahre mit Marshmello, The All–American Rejects und Boys Like Girls», heisst es in dem Beitrag. Die Acts werden abwechselnd auftreten.