Jonathan Anderson wird Chef-Designer bei Dior

Von Magherafelt nach Paris

Der 40–jährige Jonathan Anderson aus dem nordirischen Magherafelt in der Grafschaft Londonderry hat eine beeindruckende Laufbahn hinter sich. Nach seinem Studium am London College of Fashion startete er in der Marketingabteilung von Prada, bevor er 2008 seine eigene Marke JW Anderson gründete. 2013 wurde er Kreativdirektor bei Loewe, der spanischen Lederwarenmarke.