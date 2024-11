Jonathan Bailey freut sich auf Rückkehr zur «Bridgerton»-Familie

In der Rolle des Anthony Bridgerton avancierte der britische Schauspieler Jonathan Bailey (36) in dem Netflix–Serienhit «Bridgerton» zu einem der zentralen Publikumslieblinge. Ob er auch in der kommenden vierten Staffel zu sehen sein würde, war lange Zeit unklar, erst im August 2024 bestätigte er, wieder mit an Bord sein. In einem neuen Interview hat sich Bailey nun sehr euphorisch über die anstehenden Dreharbeiten mit seiner Serien–Familie gezeigt.