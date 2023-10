Jonathan Scott und Zooey Deschanel: Das muss bei Hochzeit dabei sein

«Ich bin stolz auf mein schottisches Erbe»

Der «Property Brothers»–Moderator hat schon einige sehr konkrete Pläne für die bevorstehende Hochzeit mit der «New Girl»–Schauspielerin. Dies enthüllte er im Podcast "You Made It Weird With Pete Holmes. Darin schilderte Scott, dass er unbedingt Dudelsack–Klänge am grossen Tag erklingen lassen möchte. Genau das sei nämlich bei seiner ersten Hochzeit im Jahr 2007 nicht möglich gewesen, da seine erste Ehefrau Kelsey Ully dagegen gewesen sei. «Es hätte ein Warnsignal für mich sein sollen», sagte er jetzt. «Ich bin Schotte. Ich bin stolz auf mein schottisches Erbe.» Seine damalige Braut habe darauf jedoch keine Rücksicht genommen: «Wir hatten diese wunderschöne Hochzeit im Freien ... unsere Freunde überliessen uns ihren Platz am See. Es war wunderschön. Aber sie hat mir zu irgendeinem Zeitpunkt der Hochzeit verboten, Dudelsack spielen zu lassen.» Er fuhr fort: «Ich verstehe, dass es in einer Kirche oder so etwas zu laut ist, aber wir waren draussen am See.»