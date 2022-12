Jörg Draeger: Dann will er mit «Geh aufs Ganze!» aufhören

Waren Sie zufrieden mit Ihrer Performance?

Draeger: Also dafür, dass die Zeit so knapp war für alle Vorbereitungen können wir mehr als zufrieden sein. In rund sechs Wochen wurde es geschafft, das Studio einzurichten, Sponsoren für die Preise ranzuholen, die Spiele zu kreieren und zu überlegen, was wir von früher übernehmen und was nicht mehr dem Zeitgeist entspricht. Ich bin aber davon überzeugt, dass in der zweiten Staffel noch einmal ein qualitativer Sprung zu merken ist. Wir hatten dieses Mal mehr Zeit, wir konnten für mich unverzichtbare Spiele aus den Neunzigern modernisieren und ihnen einen neuen Anstrich verpassen. Auch das Zusammenspiel mit Daniel Boschmann hat sich verbessert. Man muss sich vorstellen, dass wir uns vor der ersten Staffel ein Mal getroffen. Da kann man von zwei Kerlen nicht erwarten, dass sie in einer Arena stehen und pausenlos verbales Pingpong leisten. Wir haben uns jetzt näher kennengelernt und sind inzwischen befreundet und das wirkt sich natürlich auf die Sendung aus.