Jörg Pilawa: Diese Moderatoren wechselten den Sender

Guido Cantz

Im Dezember 2021 flimmerte die letzte Ausgabe von «Verstehen Sie Spass?» (Das Erste) mit Moderator Guido Cantz (50) über die TV-Bildschirme. Zu dem Entschluss, die Sendung nach zwölf Jahren zu verlassen, sei es während des Lockdowns gekommen, verriet er der «Bild am Sonntag». «Ich bin im August 50 Jahre alt geworden und ich habe in der Corona-Pandemie meine Biografie geschrieben. Das hat alles dazu geführt zu sagen, da kommt noch mal ein anderes Kapitel.» Im Januar 2022 trat er dann erstmals im RTL-Universum in Erscheinung. Beim «Gipfel der Quizgiganten» trat er mit Günther Jauch und Johannes B. Kerner gegen ehemalige Quiz-Kandidaten an. Anfang Februar kehrte Cantz mit eigener Show zurück: Er ist Moderator der Neuauflage des Comedy-Klassikers «7 Tage, 7 Köpfe».