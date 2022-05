Jörg Pilawa schickt Promis «Zurück in die Schule»

Promis drücken in Sat.1 noch einmal die Schulbank - genauer gesagt die Grundschulbank. Wie der Sender mitteilte, wird der Moderator Jörg Pilawa (56) in der neuen Show «Zurück in die Schule» Stars durch die Grundschulprüfung führen. In die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer schlüpfen dabei Schülerinnen und Schüler. Sie werden den Promis unter anderem beim Einmaleins und dem ABC unter die Arme greifen.