Jörg und Annette Pilawa: Der Tod des Vaters schweisste sie zusammen

Dass Jörg und Annette Pilawa bis heute so eng miteinander verbunden sind, liegt auch an einer traumatischen Erfahrung, die sie in ihrer Jugend gemeinsam durchstehen mussten. Ihr Vater erkrankte damals an einem Hirntumor – jahrelang pflegten die Geschwister ihn zusammen, bis er schliesslich verstarb. «Das schweisst dich zusammen», erklärt Annette Pilawa über die tiefe Bindung zu ihrem Bruder. Eine prägende Erfahrung, über die sie erst viele Jahre später offen sprechen konnten.