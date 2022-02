Jorge González wird «Let's Dance»-Jurymitglied in einem anderen Land

Mit dem Land verbindet den 54-Jährigen eine besondere Geschichte: Es war seine erste Station, als er in den 1980er Jahren aus Kuba nach Europa kam. Er studierte dort Nuklearökologie. «Seit ich in den 1980er Jahren als Student in Bratislava lebte, habe ich die Slowakei, die Menschen und die Kultur in mein Herz geschlossen», schreibt er. «Die Slowakei ist ein Teil meiner Identität und ich kann nicht beschreiben, wie glücklich ich bin.» Es fühle sich an, «wie nach Hause kommen». González ist optimistisch, dass es in der Slowakei gut mit der Sprache klappen wird: «Meine Freunde dort sagen, dass ich besser Slowakisch spreche als Deutsch», erklärt er «Bild am Sonntag».