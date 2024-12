José de la Torre: Netflix-Darsteller stirbt mit nur 37 Jahren

Netflix–Erfolg mit «Toy Boy»

De la Torre, der in der spanischen Stadt Montilla in der Provinz Córdoba geboren wurde, trat in beiden Staffeln der Netflix–Serie «Toy Boy» auf, die zwischen 2019 und 2021 ausgestrahlt wurde. In der Krimiserie über einen Stripper, der für einen Mord im Gefängnis landet, den er nicht begangen hat, spielte de la Torre die Figur Iván.